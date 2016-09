Diga não ao suicídio – Setembro Amarelo

Dentre as principais causas que levam as pessoas a cometerem suicídio, destaca-se a depressão, a esquizofrenia, os transtornos psíquicos, o uso excessivo de álcool e drogas, entre outros

11:11 | 3 setembro 2016

Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio, um mal silencioso que vem apresentando números crescentes no Brasil e no mundo.

De acordo com estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano em todo o mundo. No Brasil são quase 12 mil casos por ano, e o país assume o quarto lugar entre os países latino-americanos com o maior crescimento no número de suicídios entre 2000 e 2012. Neste período, houve um aumento de 10,4% na quantidade de mortes, com destaque para a alta de 17,8% entre as mulheres e 8,2% entre os homens.

Dentre as principais causas que levam as pessoas a cometerem suicídio, destaca-se a depressão, a esquizofrenia, os transtornos psíquicos, o uso excessivo de álcool e drogas, entre outros.

Por isso, no mês de Setembro discute-se a necessidade de uma política de atenção, com infraestrutura e recursos humanos suficientes para ajudar quem sofre de problemas que potencializam o suicídio.

Fonte: Jovemsulnews (Vitor B. Januario)