Aceitação e estimulo ao alcoolismo podem ser a principal causa dessa prática na adolescência

9:43 | 27 agosto 2016

O alcoolismo na adolescência é mais comum do que se imagina. E, com o aval da sociedade (afinal de contas, todo mundo bebe), com a facilidade ao acesso (sabe-se que nem sempre existe menor idade na hora de comprar bebidas) e com o baixo custo da bebida alcoólica, o quadro não poderia ser diferente.

O fato é que o consumo de bebida alcoólica é aceito e até estimulado pela sociedade que curte e compartilha o hábito de beber. Até os modelos de propagandas para divulgar esta ou aquela marca de bebida mudaram: a foto na balada obrigatoriamente precisa ser com um copo de cerveja (ou de algum destilado) em mãos!

Uma pesquisa feita pelo IBGE, com adolescentes de 13 a 15 anos de idade, mostrou que metade dos alunos do 9° já experimentou álcool. “Mesmo sendo menores de idade, 55,5% dos estudantes do último ano do ensino fundamental já experimentaram bebidas alcoólicas. Desse total, 21,4% já sofreram algum episódio de embriaguez na vida”, revela a pesquisa.

Falar no índice crescente de acidentes e da violência potencializada pelo consumo do álcool parece ser matéria batida. E o que em texto é considerado problema social, na prática revela-se como um dos melhores meios de se socializar, de fazer parte da galera, e também de perpetuar aquilo que o adolescente viu e provou primeiramente em casa.

Fonte: Jovemsulnews (Vitor B. Januario)