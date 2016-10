Paraíso das Águas elege Ivan Xixi como prefeito

20:35 | 2 outubro 2016

No município de Paraíso das Águas, a disputa pela prefeitura teve Ivan Xixi como candidato eleito com 2.124 votos, contra Cassiano do Loteamento, que recebeu 1.065 votos.

Quanto aos vereadores, segue a lista de eleitos:

Roberto Carlos : 300

Edson da Oficina : 290

Fio do Povo : 226

Professor Leonardo : 223

Anizio Andrade : 200

Marquinho do Posso Alto : 185

Ronaldo Pan0iago : 182

Neife Vida : 181

Fiotinho : 168

