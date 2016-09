Homens e Mulheres de Negócios se reúnem em casa de candidato para ouvir propostas

11:50 | 16 setembro 2016

Cerca de 200 “Homens e Mulheres de Negócios” de Chapadão do Sul foram à casa de João Karlos Krug para ouvir as propostas de revitalização do comércio a partir de janeiro, caso seja o vitorioso nas urnas. Isoladamente o Poder Executivo não pode resolver todos os gargalos do setor, mas tem a capacidade de criar mecanismos que ajudarão na recuperação de empresas que atualmente sofrem com a crise econômica do País, a falta de incentivos e de políticas municipais eficientes. Experiente e considerado o melhor prefeito da história de Chapadão do Sul ele destacou medidas simples mas eficazes como a valorização dos empreendedores locais com a aquisição de produtos e serviços na cidade para não “matar a galinha dos ovos de ouro” que é a geração de renda dentro do município. Diálogo na busca de soluções conjuntas será a marca de sua gestão a partir de janeiro.

Na reta final da campanha João Carlos Krug começou a afinar o discurso direcionado aos “Homens e Mulheres de Negócios” para mostrar propostas de revitalização de vários setores da economia municipal que passam pelo asfaltamento de todos os bairros não apenas com o política de saúde, mas também para melhorar a infraestrutura para os empresários locais e na atração de novos investimentos. O candidato confirmou ainda a intenção de reatar as negociações com os executivos da usina americana Biourja cuja área chegou a ser comprada pela prefeitura e está desocupada, pronta para também ser usada em outros investimentos.

Criador do Pólo Industrial de Chapadão do Sul que hoje emprega cerca de 700 pessoas João Carlos Krug – caso vença as eleições – cogita sua ampliação e a parceria com a Fecomércio para a qualificação da mão de obra local que estará sendo formada no complexo da Escola Técnica onde poderá funcionar uma extensão da Universidade Estadual ou cursos profissionalizantes. Reiterou o apoio do governador Reinaldo Azambuja para transformar o município em Pólo Regional de Saúde e atender as demandas pública e privada por atendimento com profissionais e melhoria da estrutura hospitalar.

Incentivador da criação da Fachasul e UFMS onde trabalham e estudam mais de 500 pessoas, Krug destacou a retomada da ampliação de serviços em todos setores como mecanismos de manter o comércio aquecido e em expansão permanente. Confirmou que o governador Reinaldo Azambuja mandou fazer o projeto de revitalização da travessia urbana da MS-306 que acabou dividindo a cidade ao meio, causou problemas à população e possibilita velocidade às milhares de carretas que passam pelo município.

Prefeito que mais construiu casas populares na história recente de Chapadão do Sul com cerca de 500 unidades habitacionais, João Carlos reiterou a necessidade de mais investimentos na política a de habitação para trabalhadores e diminuir a tensão causada pelo custo de vida com o pagamento do aluguel que consome importante parcela do orçamento familiar. O candidato segue fazendo reuniões com representantes de todos os setores para mostrar novas propostas e reeditar ações que deram certo e colocaram o município como o de melhor IDH (Índice de desenvolvimento Humano) do Estado

