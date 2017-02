Ex-primeira dama, Marisa Leticia morre aos 66 anos

9:52 | 2 fevereiro 2017

Na manhã dessa quarta-feira, 02 de fevereiro de 2017, a esposa do ex-presidente Lula, morre aos 66 anos.

A assessoria de imprensa do ex-presidente anunciou no facebook:

“A família Lula da Silva agradece todas as manifestações de carinho e solidariedade recebidas nesses últimos 10 dias pela recuperação da ex-primeira-dama Dona Marisa Letícia Lula da Silva. A família autorizou os procedimentos preparativos para a doação dos órgãos.”

Marisa estava internada na UTI desde o dia 24, vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Marisa Letícia Lula da Silva, nascida Marisa Letícia Rocco Casa (São Bernardo do Campo, 7 de abril de 1950 — São Paulo, 2 de fevereiro de 2017), foi a esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi a primeira-dama do Brasil entre 1 de janeiro de 2003 a 1 de janeiro de 2011, período em que seu marido exercia o cargo de presidente da República.

Fonte: Jovemsulnews/Evelyn Lohana e Juliana Angeli