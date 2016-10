Confira locais e documentos necessários para a votação de amanhã

Além do RG, é possível votar apresentando outros documentos oficiais com fotografia, como por exemplo passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, carteira de categoria profissional (reconhecida por lei)

9:17 | 1 outubro 2016

Chapadão do Sul é a 48ª Zona Eleitoral do Estado. Possui 15.293 eleitores, distribuídos em 55 Seções, em cinco locais de votação.

A Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, localizada na Avenida Oito, nº 921 – Centro, terá as seguintes seções: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29).

A Escola Municipal Cecília Meireles, localizada na Avenida Goiás, nº 622 – Espatódia, terá as seções 30, 31, 32, 68, 71 e 74.

A Escola Estadual Jorge Amado, localizada na Avenida Dezesseis, nº 500 – Bairro Esperança, terá as seções 33,34, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 53, 56, 59, 62 e 64.

A Escola Estadual Augusto Krug Netto, Avenida Oito, nº 1121 – Centro, terá as seções 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 54, 57, 61 e 65.

A Escola Municipal Érico Veríssimo, localizada na Avenida Goiás, nº 1851 – Sibipiruna, terá as seções 48, 50, 52, 55, 58, 60, 63, 66, 67, 69, 70, 72 e 73.

Para votar, o eleitor precisa apresentar apenas um documento oficial com foto atualizada. É possível votar apenas com o RG (carteira de identidade) sem mostrar o título de eleitor, desde que a pessoa tenha um título válido, esteja inscrito na seção eleitoral e conste na lista de eleitores dessa seção, além de ter a situação eleitoral regularizada.

É importante ressaltar que se o eleitor não votar ou não justificar por três eleições consecutivas, o título de eleitor será cancelado. Com o título cancelado, não é possível votar só com RG.

Além do RG, é possível votar apresentando outros documentos oficiais com fotografia, como por exemplo passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, carteira de categoria profissional (reconhecida por lei).

No momento da votação, não serão aceitas certidões de nascimento, certidão de casamento, carteirinha de estudante ou carteira de clubes como documento de identificação.

Para descobrir a zona e a seção a partir do número do título ou do nome completo, visite o site do TRE: http://www.tre-rs.gov.br/index.php?nodo=52

Mais informações, consulte o guia do eleitor no site:

https://www.eleicoes2016.com.br/guia-do-eleitor/

Confira no quadro abaixo o que pode e o que não pode fazer amanhã, dia 02 de outubro.

Jovemsulnews