Coligação de João Carlos Krug pede a impugnação da pesquisa eleitoral contratada pelo PMDB.

9:42 | 29 setembro 2016

A Coligação Confiança e Trabalho por Chapadão, do candidato a Prefeito João Carlos Krug, protocolou mais uma ação (processo nº 142-56.2016.6.12.0048) na Justiça Eleitoral de Chapadão do Sul, impugnando a pesquisa eleitoral encomendada pelo PMDB local, alegando que o estatístico e responsável técnico pela pesquisa, Sr. Alexandre Vasconcelos Lima, tem histórico de fraude e alteração de pesquisa eleitoral, consistente em processo crime que tramita na Justiça Eleitoral de Jataí – GO (processo crime nº 95-30.2014.6.09.0018) pelo crime do artigo 33, §4º da Lei 9.504/97.

Ressalta ainda na impugnação, que o responsável técnico é o mesmo estatístico da empresa SIGMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA., que teve impugnado a primeira tentativa de divulgação de pesquisa fraudada.

Informa, também, que um dos sócios da empresa A. F. Barbosa e CIA Ltda., contratada pelo PMDB local para realização da pesquisa, Sr. Aruaque Fressato Barbosa, consta na folha de pagamento do PMDB Estadual, induzindo a parcialidade do resultado apurado.

Deste modo, entende a Coligação de João Carlos Krug, no seu pedido, que a pesquisa eleitoral não possui credibilidade para informar a intenção de voto dos eleitores de Chapadão do Sul, diante da gravidade dos fatos, sendo mais uma tentativa de enganar a população.

A Coligação aguarda o desfecho judicial de mais esta impugnação a pesquisa eleitoral, por fraude no resultado.

Fonte: Assessoria da coligaçao