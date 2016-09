São Gabriel: Mototaxista tem parte da perna dilacerada após ser atropelado por caminhão

22:16 | 21 setembro 2016

Um mototaxista, de 28 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado por um caminhão no fim da tarde desta quarta-feira (21), no bairro Primavera, em São Gabriel do Oeste.

Conforme informações apuradas no local dos fatos, o acidente teria ocorrido por volta das 17h15 de hoje, no cruzamento das avenidas São Francisco e Dom Pedro I, onde o motociclista, que seguia pela avenida Dom Pedro I acabou sendo atropelado pelo caminhão, que seguia pela São Francisco.

O veículo passou por cima da perna esquerda do mototaxista, que teve parte do tecido da pele dilacerado. Sobre o acidente, o motorista do caminhão, de 57 anos, informou não ter visto o motociclista por conta do sol que batia em seu rosto.

A vítima, J. D. P. foi socorrida pela equipe de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) sem suspeita de fratura e encaminhado ao Hospital Municipal, para atendimento médico. A Polícia Militar também esteve no local do acidente, prestando atendimento e registrando a ocorrência.

Fonte: Veja Folha