Mulher de 84 anos morre após ser atropelada por carro na Calógeras

9:53 | 14 fevereiro 2017

Idosa de 84 anos morreu após ter sido atropelada por um veículo, na tarde de ontem (13), no cruzamento da Avenida Calógeras com a Rua Dom Aquino, no Centro de Campo Grande. Dilhermanda de Almeida Guimarães foi socorrida, mas não resistiu.

Conforme policiais do BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), a mulher atravessava a via, quando foi atropelada por um veículo Fiat Mobi, conduzido por Marcela Vicente Ferreira, 34 anos. O acidente aconteceu, segundo a polícia, quando a condutora fazia a conversão para entrar à direita.

Dilhermanda sofreu várias fraturas, foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada à Santa Casa. Segundo a assessoria de imprensa da unidade, a mulher deu entrada por volta das 16h50 e morreu às 23 horas. A motorista do carro não ficou ferida.

Acidentes – No começo do mês duas mulheres morreram em acidentes de trânsito no período de quatro horas. A primeira vítima foi Geraldina Severino Dias, 67 anos. A colisão frontal envolveu um Pálio e uma motocicleta. Contudo, o registro não detalhou em que veículo estava Geraldina. O segundo acidente matou Cláudia Carolina dos Santos Lima, 22 anos. Ela era passageira de uma motocicleta.

Fonte : Campo Grande news

Jovemsulnews (Herik Viana)