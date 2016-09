Jovem tem perna arrancada após colisão entre duas motos em Dourados

17:31 | 26 setembro 2016

Ontem (25), por volta das 14h15, um acidente envolvendo duas motos deixou um jovem, de 22 anos, com a perna amputada em Dourados.

De acordo com informações da polícia, a motocicleta JTA/Suzuki, GSXR 750, de cor branca e placa ECZ 2662, conduzida por Marcos Henrique Gama Puccinelli Ferreira, de 22 anos, que tinha em sua garupa Flaviellen Costa Silva, de 21 anos, vinha em alta velocidade, pela Rua Eulália Pires, empinando e em alta velocidade, quando chegou na Rua Castro Alves, bateu com uma motocicleta Honda Titan ,150 azul, com placas HTE 1194, de Dourados, conduzida por Robson da Costa Santos, que vinha em sentido contrário.

Com o impacto, as duas motocicletas foram ao solo, sendo que a Suzuki parou a mais de 50 metros do local. O piloto da Suzuki, teve uma fratura no pé, e a garupa, vários hematomas e escoriações. As vítimas foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Já a vítima da Titan, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, teve várias escoriações e a amputação de parte da perna esquerda.

Fonte : fronteiranews