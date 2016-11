Homens são presos por contrabando de mercadorias

14:17 | 27 outubro 2016

Dois homens foram presos por contrabando na GO-050, em Chapadão do Céu, no sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Militar (PM), A. R. da S., 42 anos e E. C. da C., 46 anos, estavam em um VW/Gol, com placa de Pontalina (GO), vindo do Paraguai, quando foram abordados pelos policiais.

Os suspeitos haviam adquirido várias mercadorias, entre elas perfumes, whiskys, fumo, roupas, pneus e etc. Os dois foram presos em flagrante por crime internacional e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal (PF) de Jataí. O veículo que eles conduziam e as mercadorias foram apreendidas.

Fonte : ocorreionews