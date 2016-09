Ex-prefeito Zé Gomes é assassinado em tiroteio em Itumbiara, assassino identificado

9:30 | 29 setembro 2016

Ex-prefeito e candidato à prefeitura de Itumbiara em 2016, José Gomes da Rocha (PTB) morreu na tarde desta quarta-feira (28/9) após ser baleado em um tiroteio na cidade. Ele foi atingido com um tiro na cabeça e não resistiu ao ferimento.

O petebista estava em um carro com o vice-governador José Eliton (PSDB) e o deputado estadual José Antônio (PTB), que também ficaram feridos.

Zé Gomes, como era conhecido, foi prefeito de Itumbiara por duas vezes, entre 2005 e 2012. Ele também foi vereador da cidade em duas oportunidades, sendo eleito pela primeira vez em 1976, com apenas 18 anos. O petebista também já ocupou o cargo de presidente da Saneago, em 2013, foi deputado federal por quatro vezes, de 1989 a 2003, e deputado estadual em 2003.

A Polícia Civil, por meio do delegado Ricardo Torres, afirma que o autor dos tiros é Gilberto Ferreira do Amaral, 53, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Após uma carreata da campanha de Zé Gomes, Gilberto parou um carro e disparou contra o carro em que estavam o candidato, o vice de sua chapa, Gugu Nader (PPS), e o vice-governador e secretário de Segurança Pública, José Eliton (PSDB).

Ele seria concursado e ultimamente atuava como motorista.

A Polícia Militar afirma que o autor dos disparos usou uma pistola calibre. 40 para atirar em José Gomes e no governador em exercício.

Um policial militar, cabo Vanilson, morreu durante o tiroteio.

O ex-secretário de Comunicação Célio Rezende também foi ferido.

Na foto é possível ver o desespero de homem que acompanha de perto o atentado: ele se joga no chão diante do ataque.

NOTA

O Governo de Goiás emitiu nota sobre o estado de saúde de José Eliton.

“O estado de saúde do governador em exercício e secretário de Segurança Pública de Goiás, José Eliton, vítima de atentado com arma de fogo em Itumbiara no final da tarde desta quarta-feira (28/9), é estável e ele não corre risco de morte.

JovemSulNews (Evelyn Vital) – Com info. Jornal opção e Plantão Jti