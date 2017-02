Criança tem queimaduras Grave com bife na chapa

15:39 | 14 fevereiro 2017

O “famoso” bife na chapa fez mais uma vítima em Mato Grosso do Sul. P.R.T de apenas três anos, está internado na Santa Casa de Campo Grande com queimaduras por todo o corpo, desde o dia 4 deste mês, por conta de um acidente com a chapa de fritura movida a álcool, durante uma festa de família, em Bela Vista – município distante cerca de 322 quilômetros da Capital.

De acordo com pedreiro Max Ramer Matos Torres, 25 anos, o filho estava brincando em casa, enquanto o tio fazia bife na chapa. De repente, ao reporem o álcool da chapa, houve uma explosão e o garoto acabou com queimaduras em toda a parte da frente do corpo.

“Ele tem queimaduras, principalmente, no rosto, na barriga, chora muito, porque acho que deve sentir muita dor, por isso minha esposa não sai do lado dele”, conta o pai.

Como a família é de outra cidade, Max está se hospedando de favor na casa de uma tia da esposa, e precisa tomar três ônibus todos os dias para ir até o hospital, visitar o filho e dar auxilio a esposa.

“O problema é que já estamos sem dinheiro, já que eu não posso trabalhar. Minha esposa e meu filho recebem alimentação no hospital, mas eles precisam de outras coisas e já estou ficando sem saber o que fazer”, diz.

A família pede doações de fraudas tamanho extra grande, talco para queimaduras e até frutas para o garoto. Quem quiser colaborar também pode depositar na conta do pai, agência: 0568 023; conta: 15738-2; banco Caixa Econômica.

Perigo doméstico – A cada dois dias, duas pessoas são internadas na Santa Casa por causa de queimaduras provocadas por acidentes domésticos ou no trabalho. De janeiro até agosto do ano passado, foram 107 pacientes, sendo 34 crianças

