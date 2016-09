Adolescente mata com ajuda da mulher após cantada em bar de Campo Grande

Polícia encontrou corpo em casa no Los Angeles

16:55 | 30 setembro 2016

Um adolescente, de 15 anos confessou aos pais na noite desta quinta-feira (29), que teria assassinado um homem para roubar a motocicleta da vítima, em Campo Grande, no Jardim Los Angeles.

Segundo informações policiais, na noite de quarta-feira (28) o adolescente e sua esposa identificada como, Vanessa Gonçalves, teriam ido a um bar na região e um homem que estava no estabelecimento teria mexido com a mulher. O adolescente então teria convidado o homem para beber cerveja na sua residência, e no local executado o crime.

Ainda de acordo com informações, o autor assassinou o homem e roubou sua motocicleta e mais R$ 450 que segundo ele seriam usados para alugar uma kitinet no Jardim Centenário. Depois de cometer o crime, o adolescente confessou aos pais na noite desta quinta-feira (29) que tinha assassinado um homem.

Ao tentar entrar na residência do filho que fica nos fundos, encontraram a porta trancada acionando os policiais do 10º Batalhão de Polícia. O adolescente voltou à residência no Los Angeles na companhia da mulher, mas fugiram em seguida com a motocicleta da vítima. Os policiais encontraram a porta aberta e localizaram o corpo de um homem caído no banheiro.

A vítima, que ainda não foi identificada, foi ferida com golpes de faca no pescoço e no peito. De acordo com o delegado Cleverson Alves do Santos, a mulher do adolescente Vanessa teria segurado a vítima com a ajuda de uma terceira pessoa, que não foi identificada.

Ainda de acordo com informações, Vanessa Gonçalves tem passagens pela polícia por lesão corporal, receptação e abandono de incapaz, já o adolescente por roubo a mão armada e furto em Sidrolândia.

O adolescente e a mulher estão foragidos.

Fonte : midiamax