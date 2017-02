Banda de Campo Grande depende de voto para cantar no Lollapalooza

8:44 | 14 fevereiro 2017

Pela segunda vez, a banda sul-mato-grossense Codinome Winchester participa do concurso “Temos Vagas” promovido pelo festival Lollapalooza. Dessa vez, com repertório autoral ampliado, o grupo tem esperança dobrada de subir ao palco do evento. Mas para isso, precisa da votação dos fãs.

No ano passado, o quinteto chegou a ficar entre as bandas mais votadas em todo o território nacional, mas não cantou.

“Estamos muito confiantes e com esperança. Mas dependemos das pessoas. O Lollapalooza é um festival mundialmente conhecido e várias bandas que já tocaram são nossas inspirações. É um caminho que eles trilharam que a gente também sonha em trilhar”, explica o vocalista e guitarrista, Luciano Armstrong, de 23 anos.

A banda também tem Arthur Maximiliano (guitarra), Thiago Souto (baixo), Guilherme Napa (bateria) e Fellipe Saldanha (vocal).

O grupo de rock alternativo, abusa dos efeitos na guitarra para um som mais elétrico.

No perfil do concurso, são citados como “A banda que sempre espanta ao revelar sua tão amada terra natal”. A característica, segundo Luciano, foi ressaltada pela predominância do sertanejo por aqui. “É um orgulho falar de Mato Grosso do Sul, porque quando tocamos fora, todo mundo associa a terra do sertanejo e é mesmo.”

Mesmo assim, o estilo nunca foi problema, garante o vocalista. “A gente aprendeu muito com o sertanejo, principalmente, como ser um profissional. É um cenário que está em constante movimento e competição, então ninguém apenas toca, todo mundo leva o trabalho muito a sério e a gente vem aprendendo a se profissionalizar cada vez mais com esse meio”, explica.

Com cerca de 15 músicas autorais, o trabalho existe há 3 anos. A banda entrou 2017 com projetos para gravação do CD e shows em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Atualmente, eles trabalham a música “A Busca”, composta por Fellipe.

Se for selecionada, a Codinome Winchester vai tocar no Lollapalooza que acontece em 25 e 26 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Para votar é simples, clique aqui.

Fonte : Campo Grande News

Jovemsulnews (Herik Viana)