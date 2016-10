Piada do Joãozinho

15:16 | 5 outubro 2016

Bicicleta Sem Freio

Joãozinho vinha descendo de bicicleta a ladeira e percebeu que estava sem freio e não conseguiria parar. Justamente nesse momento passava de bicicleta no fim da ladeira um outro menino. O inevitável aconteceu e Joãozinho bateu com toda força a sua bicicleta na outra bicicleta. Após conseguir se levantar o menino indignado diz para Joãozinho:

– Meu, qual é a tua?

E ele responde:

– A minha é a vermelha com o guidão amarelo…