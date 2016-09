Tempo segue firme no MS

8:30 | 29 setembro 2016

Mais um sistema de baixa pressão se aproxima da Região. O sol aparece e faz calor, mas ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde no oeste e norte de GO e no MT. Sol forte e tempo seco nas demais áreas da Região.

Em Chapadão do Sul, o sol aparece com algumas nuvens. Não há previsão de chuva.

A temperatura para este dia varia entre 17º e 36º, e a umidade relativa do ar fica entre 30% e 64%.

Clique nos links abaixo e companhe on line a variação climática em Chapadão do Sul e em Costa Rica, através da Estação Climatológica da AMPASUL.

Torre de Chapadão do Sul: https://goo.gl/uQpjrF

Torre de Baús, Costa Rica: https://goo.gl/ICBmq1

Fonte: Climatempo