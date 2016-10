Pode chover em Chapadão do Sul nesse final de semana

8:38 | 1 outubro 2016

O sol aparece e o tempo fica abafado no Centro-Oeste. Há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde em MT, em GO, no DF e no oeste e sul de MS. No centro-leste de MS algumas nuvens se formam, mas não provocam chuva.

Em Chapadão do Sul, o dia amanheceu com sol e aumento de nuvens de manhã. A previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite.

A temperatura para este dia varia entre 20º e 37º, e a umidade relativa do ar fica entre 34% e 77%.

Amanhã, domingo (02) a previsão é para um dia de sol e chuva, com 5mm. A temperatura pode variar entre 21º e 36º

Clique nos links abaixo e companhe on line a variação climática em Chapadão do Sul e em Costa Rica, através da Estação Climatológica da AMPASUL.

https://goo.gl/uQpjrF Torre de Chapadão do Sul:

Torre de Baús, Costa Rica: https://goo.gl/ICBmq1

Fonte: Climatempo