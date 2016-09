O que você faz por um trânsito melhor?

9:05 | 13 setembro 2016

Você sabia, que o seu comportamento influencia diretamente na construção de um trânsito mais seguro?

Instituída pelo artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Semana Nacional de Trânsito (SNT) é realizada anualmente, este ano tem como tema: “Sou + um por um trânsito + seguro”, temática que vai de encontro a evolução das ações realizadas pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) em torno da Década Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito – 2011/2020.

A Semana Nacional de Trânsito, tem como finalidade conscientizar a sociedade sobre sua responsabilidade no trânsito, valorizando atitudes que estimulem a segurança viária, focando o desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no sentido de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos.

Em sintonia com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) vem direcionando suas ações educativas no sentido da inovação, buscando novas formas de abordagens e desenvolvendo atividades que provoquem a mudança de comportamento no trânsito, atingindo toda a população sul-mato-grossense.

O movimento conta com mais de 50 apoiadores, englobando órgãos públicos, instituições e a sociedade civil, todos em prol de um único objetivo salvar vidas. Ressaltando que o Brasil é um dos países recordistas em mortes no trânsito. A taxa de mortes é de 23,4 vítimas fatais para cada 100 mil habitantes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Fonte: noticias.ms