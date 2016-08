Marcha para Jesus reúne milhares de pessoas em Campo Grande

Milhares de pessoas participaram do evento que contou com a presença do DJ Pv e de Eli Soares

10:07 | 27 agosto 2016

Artistas da música gospel animaram o público de 80 mil pessoas que participaram da Marcha para Jesus nesta sexta-feira (26) em Campo Grande. O evento começou com uma concentração de sete mil pessoas na Praça do Rádio Clube, durante à tarde, e seguiu pela avenida Afonso Pena até chegar à avenida Via Parque, onde ocorrem os shows.

A estimativa de público é da PM (Polícia Militar) e soma tanto os que participaram da caminhada como os que já estavam aguardando a chegada da marcha no parque. Segundo a organização do evento, 100 mil participam dele.

“Vim participar para adorar a Deus, me sinto muito tocada pela marcha e pela música do DJ PV”, afirma uma das participantes, Ester Centurião, de 20 anos. Vitória Dias, de 15 anos, também é fã do DJ que veio de Goiânia para a festa. “O que eu busco é sentir a presença de Deus por meio da música que edifica a minha vida cada vez mais”, diz.

Também há expectativa para o show do cantor gospel Eli Soares. “Ele canta muito. A música é um instrumento para mobilizar as pessoas”, afirma Laura Emily Martins da Cruz, de 13 anos.

A babá Luciana Fernanda Flores, 30 anos, mora no Indubrasil e trouxe a família para acompanhar a caminhada e também ver o show do cantor Anderson Freire. “Quero ensinar as crianças desde cedo sobre a prática do louvor”, conta Luciana, acompanhada pelos filhos de 12, 11 e 8 anos.

A concentração da Marcha para Jesus, Praça do Rádio, contou também com apresentações de dança, música e orações. Eles saíram do local por volta das 16h, finalizando a caminhada completamente por volta das 18h30.

Fonte: Campograndenews