Jogador do RJ ganha bolada de R$58.632.725.66 na Mega-Sena – Sorteio 1.850

8:53 | 25 agosto 2016

Mega-Sena

No sorteio realizado no Caminhão da Sorte em IPU, CEU houve uma aposta do Rio de Janeiro que acertou as seis dezenas do concurso 1.850 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (24), e faturou R$ 58.632.725,66 (cinquenta e oito milhões e seiscentos e trinta e dois mil e setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Veja as dezenas sorteadas: 23 – 24 – 32 – 38 – 40 – 41.

A quina teve 81 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 48.339,16 (quarenta e oito mil e trezentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos). Outras 5.935 apostas acertaram a quadra e vão levar R$ 942,46 cada uma.

Quina

Resultado Concurso 4166 (24/08/2016)

Acumulou!

Sorteio realizado no Espaço Caixa Loterias em SÃO PAULO, SP

30, 31, 42, 45, 58

Estimativa de prêmio do próximo concurso 25/08/2016

R$ 1.900.000,00 (cento e noventa mil reais)

Acumulado próximo concurso R$ 1.260.723,24 (um milhão e duzentos e sessenta mil e setecentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos)

Acumulado para Sorteio Especial de São João R$ 21.578.266,98

Lotofácil

Resultados

Resultado Concurso 1405 (24/08/2016)

Sorteio realizado no Caminhão da Sorte em IPU, CE

02 03 04 07 09 10 11 14 15 16 18 19 20 23 24

Premiação – 1º Sorteio

15 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 946.197,34

14 acertos

670 apostas ganhadoras, R$ 1.437,81

13 acertos

19218 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos

212074 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos

1121207 apostas ganhadoras, R$ 4,00

Timemania

Resultado Concurso 920 (23/08/2016)

Acumulou!

Sorteio realizado no CAMINHÃO DA SORTE em IPU, CE

05, 15, 19, 34, 37, 47, 51

Time do coração:

BOTAFOGO/PB

Estimativa de prêmio do próximo concurso 25/08/2016

R$ 7.000.000,00

Premiação

7 números acertados

Não houve acertador!

6 números acertados

2 apostas ganhadoras, R$ 58.772,70

5 números acertados

242 apostas ganhadoras, R$ 693,89

4 números acertados

4416 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados

40836 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Federal

Resultados

Resultado Concurso 05104 (24/08/2016)

Prêmios principais

Sorteio Realizado em IPU, CE.

Destino Bilhete Valor do Prêmio (R$) 1º 62574 350.000,00 2º 56622 19.000,00 3º 83904 16.000,00 4º 48951 14.000,00 5º 89111 12.000,00

O BILHETE GANHADOR DO 1º PRÊMIO FOI DISTRIBUÍDO PARA CATANDUVA/SP