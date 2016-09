Horóscopo do dia – Terça-feira (13)

9:23 | 13 setembro 2016

Áries (21/03 a 20/04)

Para atingir seus objetivos, trabalhar em grupo pode ser o ideal. Bom momento para entrar em contato com amigos que estão longe e matar a saudade. No trabalho, seja mais detalhista. Reunir os amigos pode abrir novas possibilidades na paquera. Cor: creme

Touro (21/04 a 20/05)

A Lua favorece suas ambições e você tem tudo para conquistar o que deseja. Não tenha receio de mudar de caminho, se as coisas não caminharem da maneira que deseja. Na vida amorosa, melhor ter cautela para não se desentender com a cara-metade. Cor: rosa.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sua curiosidade aumenta e vai querer ampliar seus conhecimentos. Bom humor e espírito de equipe ajudam a melhorar sua produtividade, se juntar forças com os colegas. Pessoa de longe tem tudo para tocar o seu coração. Pode até assumir compromisso. Cor: lilás.

Câncer (21/06 a 21/07)

É hora de tentar algo diferente no trabalho. Se pensa em pedir as contas, vai contar com as boas vibrações. No serviço, confira duas vezes as informações que recebeu. Se anda de olho em alguém, não pense duas vezes antes de seduzir seu alvo. Cor: preto.

Leão (22/07 a 22/08)

Se depender das estrelas, é melhor ter cautela com gastos extras. Os relacionamentos estão em alta, seja no trabalho ou na vida pessoal. Envolvente, não terá problema para se juntar aos colegas. O desejo de viver uma relação estável aumenta. Cor: vinho.

Virgem (23/08 a 22/09)

No trabalho, você não vai pensar duas vezes antes de encarar até as tarefas mais chatas. Se está procurando emprego, espalhe a notícia entre os parentes e peça ajuda. Programa caseiro e sossegado pode ser uma boa se você já tem compromisso. Cor: laranja.

Libra (23/09 a 22/10)

Bom dia para cuidar de tarefas que exigem criatividade com as pessoas. Além de esbanjar charme e carisma, você também vai se comunicar com facilidade. Você tem tudo para ter sucesso na conquista, inclusive com alguém que conheceu agora. Cor: branco.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Hoje, você pode receber uma ajuda financeira de um familiar, se estiver precisando, ou vice-versa. O astral é favorável para correr atrás do sonho da casa própria. Pode ser um bom momento para colocar o orçamento do casal em ordem. Cor: azul-turquesa.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Com facilidade para se expressar e interagir com clientes, você tem tudo para dar conta do serviço. Aproveite para fazer contatos ou resolver assuntos que exigem deslocamentos. Há chance de se encantar com uma pessoa que encontrou por acaso. Cor: lilás.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Concentre sua atenção nas finanças e pode conseguir resultados melhores do que imagina. Você terá habilidade para lidar com dinheiro e pode até encontrar uma nova maneira de encher o bolso. No romance, valorize a segurança e a estabilidade. Cor: creme.

Aquário (21/01 a 19/02)

Com a Lua em seu signo, vai esbanjar confiança para cuidar de tudo o que exigir sua atenção. As amizades estão em foco, mas há risco de briga com alguém da turma. Com a pessoa amada, tenha sinceridade e estimule os momentos de companheirismo. Cor: azul.

Peixes (20/02 A 20/03)

No trabalho, agir nos bastidores e evitar muita atenção pode ser a melhor estratégia. Mas não confie demais em um colega ou parceiro. Na hora de cuidar do visual, siga sua intuição. Caso escondido com alguém disputado pode se tornar muito atraente. Cor: lilás.

