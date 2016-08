Horóscopo do dia – Sexta-feira (26)

Áries (21/03 a 20/04)

Apesar da facilidade para se expressar, vale a pena ter cuidado com o que fala para evitar mal-entendido. Aproveite para resolver assuntos fora do trabalho – estará com mais energia! Procure conversar mais com quem ama para esclarecer tudo. Cor: verde-escuro.

Touro (21/04 a 20/05)

Tomar a iniciativa pode abrir muitas portas hoje. Dê o primeiro passo e confie na sorte — tudo vai correr melhor do que imagina! Bom momento para se livrar de algumas coisas. Sua sensualidade ganha destaque e promete agitar as coisas na paquera. Cor: lilás.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Você sabe o que quer e esse é o primeiro passo para conquistar seus objetivos! Mas, se não souber ceder de vez em quando, o clima com a família pode ficar tenso. Ao invés de apontar as falhas do cara-metade, procure valorizar o companheirismo. Cor: laranja.

Câncer (21/06 a 21/07)

Vale a pena cuidar da saúde e ficar longe de qualquer tipo de exagero. Agir nos bastidores pode te ajudar a subir na carreira. Faça a sua parte e o seu esforço será reconhecido. Um caso escondido com alguém popular tem boas chances de dar certo. Cor: creme.

Leão (22/07 a 22/08)

Viagem com os amigos ou contato com alguém que está longe conta com ótimas energias e vai levantar seu astral. Mas o romance pede cautela, já que uma briga não está descartada. Na dúvida, invista na diplomacia e mantenha harmonia. Cor: azul-turquesa.

Virgem (23/08 a 22/09)

Assuntos familiares pedem atenção. Passe mais tempo com a família e resolva as pendências domésticas. Mantenha o otimismo e não desista dos seus planos com facilidade! Um amor antigo pode fazer o seu coração bater mais rápido! Cor: branco.

Libra (23/09 a 22/10)

Hoje, tudo o que você puder fazer em grupo vai trazer resultados ainda melhores. Mantenha o alto-astral e aproxime-se dos colegas. Mal-entendido ou perda de informação pode complicar o serviço.Na relação, faça algo diferente com o seu amor! Cor: azul-marinho.

Escorpião (23/10 a 21/11)

O astral é favorável para deixar velhos hábitos para trás e cuidar melhor da saúde. Mudança no trabalho, pode ser ótima. Mas é melhor se controlar na hora de fazer compras, pois pode se arrepender mais tarde. Talvez você se desentenda com o par. Cor: azul.

Sagitário (22/11 a 21/12)

A dedicação ao trabalho pode ser reconhecida e render bons frutos. Bom momento para explorar seus pontos fortes e conquistar o que deseja. À noite, a vida amorosa entra em foco e você fará o possível para ficar perto de quem ama. Cor: creme.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Bom dia para se concentrar no serviço e mostrar que dá conta de tudo! Mas, para isso, mantenha os pés no chão, organize seu tempo e não deixe as coisas para a última hora. Se tem compromisso, a sua dedicação não vai passar despercebida. Cor: preto.

Aquário (21/01 a 19/02)

Ainda que possam surgir alguns desafios, você vai contar com a sorte para superar qualquer problema! Um bom papo ajuda a esclarecer um mal-entendido e fazer as pazes. Se está só, pode se encantar com alguém que conheceu há pouco tempo. Cor: pink.

Peixes (20/02 A 20/03)

Você vai se sentir melhor se puder passar mais tempo com a família. Há chance de realizar o sonho da casa própria ou comprar algo para o lar. Mas não é o momento de bater de frente com o chefe. Ciúme pode trazer problema para a vida amorosa. Cor: amarelo.

Fonte: João Bidu