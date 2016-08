Horóscopo do dia – Segunda-feira (29)

9:05 | 29 agosto 2016

Áries (21/03 a 20/04)

Você começa o dia com mais disposição para deixar tudo em ordem no trabalho. A Lua entra em seu paraíso astral e traz mais sorte em tudo o que fizer. Vênus manda as melhores energias para a vida amorosa e o romance passa por uma ótima fase. Cor: branco.

Touro (21/04 a 20/05)

Os assuntos familiares ganham mais importância e podem exigir atenção. Ótima fase para iniciar reforma. Vênus aumenta sua simpatia para lidar com os colegas. O romantismo está em alta e pode viver momentos maravilhosos com quem ama. Cor: azul-turquesa.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Nesta segunda, você vai se expressar com clareza e pode fazer ótimos contatos profissionais. Aposte no raciocínio rápido e em uma parceria para atingir seus objetivos. Vênus entra em seu paraíso astral e agita os assuntos amorosos! Cor: cinza. Câncer (21/06 a 21/07)

Sua habilidade para ganhar dinheiro e equilibrar a vida financeira deve crescer. Mas nada vem de graça e será preciso colocar as mãos na massa e mergulhar no serviço se quiser encher o bolso. O diálogo também anima a vida a dois. Cor: amarelo.

Leão (22/07 a 22/08)

Com a Lua em seu signo, sobra energia para encarar qualquer desafio. Também vai contar com a sorte para conseguir o que deseja! Pode surgir a chance de fechar um bom negócio. Tome a iniciativa e pode conquistar o coração de quem ama. Cor: verde.

Virgem (23/08 a 22/09)

Bom dia para cuidar de tarefas que podem ser feitas a sós. Lembranças podem te deixar mais sensível. Graças a Vênus, as finanças pode até surgir uma boa oportunidade para engordar seu bolso. Pode viver um caso escondido com ex-amor. Cor: gelo.

Libra (23/09 a 22/10)

Aproveite para fazer novos contatos e convencer as pessoas a abraçarem a mesma causa que está defendendo! Preste atenção ao seu sexto sentido e pode se surpreender com o que vai descobrir. O amor ganha mais romantismo e carinho Cor: verde-escuro

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você começa a semana com grandes ambições! É hora de cuidar da sua imagem, causar uma boa impressão e lutar por um cargo melhor — há boas chances de ganhar. Se está só, pode conhecer alguém especial graças à ajuda de alguém da turma. Cor: vinho.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Hoje, você conta com as boas energias de Vênus para correr atrás dos seus sonhos. Concentre-se na vida profissional e a sua dedicação tem tudo para render ótimos frutos. Romance com alguém de outra cidade tem tudo para acelerar seu coração. Cor: laranja.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O desejo de aprender e viver novas experiências está em alta! Sua intuição vai crescer e pode até surgir uma oportunidade de ganhar dinheiro, se não tiver medo de se arriscar. O interesse em alguém mais velho ou com boa posição social pode crescer. Cor: prata.

Aquário (21/01 a 19/02)

Pode ser o momento de tomar uma decisão radical e se livrar do que anda atrapalhando seu progresso. Uma parceria ou sociedade pode se tornar um sucesso, ainda mais se for com um amigo. A vida amorosa ganha proteção. Cor: lilás.

Peixes (20/02 A 20/03)

Se depender das estrelas, você não vai poupar esforços para dar conta do serviço. Tanto empenho pode impressionar o chefe e melhorar sua imagem no trabalho. O romance recebe a bênção das estrelas e os laços com a cara-metade ficam mais fortes. Cor: lilás.

Fonte: João Bidu