Horóscopo do dia – Segunda-feira (12)

8:58 | 12 setembro 2016

Áries (21/03 a 20/04)

Você começa a semana com a atenção focada na carreira. O astral é favorável para lutar pelo reconhecimento do seu esforço e correr atrás de uma promoção. Só evite atritos com um superior. Companheirismo será suas melhor arma para fortalecer o amor. Cor: lilás.

Touro (21/04 a 20/05)

Há boas chances de impressionar seu chefe, desde que redobre a dedicação no trabalho. Bom momento para começar um curso ou aprender mais com os colegas. Você estará irresistível e vai arrasar na conquista! Aposte no romantismo. Cor: amarelo.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Bom dia para fazer algumas mudanças, inclusive em casa. Se precisar de ajuda, poderá contar com o apoio dos familiares. Os estudos recebem excelentes energias, assim como os planos para uma viagem. Se tem alguém, saia da rotina com a cara-metade. Cor: azul. Câncer (21/06 a 21/07)

No trabalho, aposte em uma parceria para alcançar seus objetivos. O diálogo pode melhorar seus relacionamentos, sejam profissionais ou na vida pessoal. Não deixe que a sua ambição interfira na vida amorosa. Converse e tudo vai se acertar! Cor: lilás.

Leão (22/07 a 22/08)

Os astros anunciam um período favorável nas finanças — aproveite para colocar as contas em dia. Mas você terá que ralar se quiser encher o bolso e pensar antes de gastar demais com mimos. Se está saindo com alguém, podem assumir compromisso. Cor: preto.

Virgem (23/08 a 22/09)

Comece a semana agindo com confiança para alcançar suas metas. Se usar a sua criatividade, você vai chegar mais longe. Mas é preciso mais flexibilidade para se entender com os parentes e evitar briga. Aproveite para se aproximar na paquera. Cor: pink.

Libra (23/09 a 22/10)

Preste atenção ao seu sexto sentido, que estará mais forte. Melhor medir as palavras para evitar fofocas, inclusive no ambiente profissional. A Lua entra em seu paraíso astral e você vai dar um show de carisma, seja na paquera ou com quem ama. Cor: laranja.

Escorpião (23/10 a 21/11)

No trabalho, redobre o cuidado para não perder uma informação importante. Alimente seus sonhos, mas não invista sua grana para evitar prejuízo. Com os amigos, vai se divertir e pode até conhecer alguém atraente. Reforce os laços na relação. Cor: prata.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Se depender dos astros, você tem boas chances de aumentar sua renda e até se destacar na carreira. É hora de sonhar alto e se esforçar para alcançar o sucesso. Se está em busca de um novo amor, espalhe a notícia entre os amigos. Cor: azul-turquesa.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Confiante, você vai se sair bem ampliando seus interesses. Bom momento para investir em um curso. Não seja tão inflexível ou terá problemas com a família. Romance com alguém que mora longe pode tocar seu coração, desde que afaste as suspeitas. Cor: lilás.

Aquário (21/01 a 19/02)

O desejo de mudança está em alta, mas você vai se sair melhor se esconder os seus planos por enquanto. Fique na sua e mantenha distância de pessoas fofoqueiras. Na relação, você tem tudo para viver momentos inesquecíveis na cama! . Cor: creme.

Peixes (20/02 A 20/03)

A Lua estimula as amizades e favorece a convivência com as pessoas mais próximas. Mas nem tudo são flores e um desentendimento com alguém querido pode trazer dor de cabeça neste sábado. Um amigo pode dar uma mãozinha na conquista. Cor: bege.

Fonte: João Bidu