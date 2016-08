Horóscopo do dia – Quinta-feira (01)

9:37 | 1 setembro 2016

Áries (21/03 a 20/04)

O dia é favorável para cuidar das tarefas e obrigações. Você estará com mais foco e atenção aos detalhes. Você pode alcançar uma meta ambiciosa, mas, para isso, terá que se esforçar em dobro. A Lua Nova traz mais romantismo para a vida amorosa. Cor: creme.

Touro (21/04 a 20/05)

Você conta com uma dose extra de sorte, já que a Lua está em seu paraíso astral. Bom momento para usar seu charme e lidar com colegas. Pode se sair bem em prova ou teste. Se está a fim de alguém que mora longe, você tem tudo para se dar bem. Cor: lilás.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Nesta quinta, assuntos familiares podem exigir mais atenção. Algumas lembranças podem te mais sensível, mas também será fácil se livrar de vez do que deve permanecer no passado. Se tem compromisso, não deixe a família se intrometer demais. Cor: cinza. Câncer (21/06 a 21/07)

Bom dia para se expressar e trocar ideias. No trabalho, redobre a atenção para não perder uma informação nem se distrair com conversas. A vida social se torna mais animada e pode conhecer novas pessoas. Os astros favorecem a paquera. Cor: creme.

Leão (22/07 a 22/08)

É hora de cuidar da sua grana e se esforçar para poupar um pouquinho, se for possível. Pense duas vezes antes de gastar e não exagere na hora de se divertir. Melhor não exagerar na possessividade ou vai ter problemas com quem ama. Cor: rosa.

Virgem (23/08 a 22/09)

Aproveite para organizar suas coisas e deixar tudo do seu jeito. Encontrar o equilíbrio e manter a paz na vida doméstica pode ser um desafio. Já no romance, você saberá como encantar e seduzir o seu amor! Cor: lilás.

Libra (23/09 a 22/10)

Se depender das estrelas, seu sexto sentido estará tinindo! O dia é favorável para cuidar de tarefas que podem ser realizadas a sós. Melhor não se expor muito e redobrar a cautela com o que fala. Pode resolver problema antigo no amor. Cor: verde-escuro.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Mais idealista, você não vai se acomodar nem se contentar com pouco. Só não é o momento ideal para investir dinheiro. Reforce as amizades e aproveite para colocar o papo em dia. A relação com a sua cara-metade ganha mais companheirismo. Cor: pink.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Bom dia para rever seus planos. Sua ambição deve crescer e há a possibilidade de conseguir um emprego melhor. O astral é favorável para conquistar algo valioso que anda desejando. Há chance de se aproximar de alguém muito disputado. Cor: laranja.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Nesta quinta, você vai se destacar se colocar em prática o que aprendeu. A fase é favorável para trocar informações e conhecimento com os colegas. Se anda pensando em fazer um curso, vá em frente! Tire o romance da mesmice. Cor: prata.

Aquário (21/01 a 19/02)

Você tem tudo para lidar bem com uma mudança, mesmo que seja algo inesperado. Siga seus instintos e vai tirar o melhor disso tudo! Aproveite para se livrar de algo que não tem mais utilidade. Prepare-se para viver momentos inesquecíveis na cama! Cor: lilás.

Peixes (20/02 A 20/03)

Você vai aumentar sua produtividade se agir em parceria. Aproxime-se de um colega e aposte no companheirismo. Mas uma rivalidade pode incomodar. A vida a dois está em destaque e você fará o possível para passar mais tempo na companhia. Cor: cinza.

Fonte: João Bidu