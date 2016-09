Horóscopo do dia – Quarta-feira (14)

9:06 | 14 setembro 2016

Áries (21/03 a 20/04)

A cooperação com os colegas e os projetos em grupo têm tudo para alcançar ótimos resultados no trabalho. Aproveite para alimentar os seus sonhos e renovar a esperança. Planos para visitar um amigo que está longe podem tirar o romance da rotina. Cor: rosa.

Touro (21/04 a 20/05)

Nesta quarta, você pode dar um impulso e tanto na sua carreira. O astral é favorável para quem pensa em trocar de emprego ou subir de cargo. A atração por uma pessoa disputada tem tudo para crescer. Invista na sensualidade para se destacar. Cor: gelo.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O astral é favorável para cuidar de assuntos na Justiça — pode receber uma boa notícia. Seu jeito descontraído facilita o contato com colegas. Mate a saudade de amigos que estão longe. O romance fica mais interessante se usarem a criatividade. Cor: marrom.

Câncer (21/06 a 21/07)

Hoje, você terá energia para virar o jogo e aproveitar uma boa oportunidade no trabalho, mesmo inesperada. Vale a pena repensar a carreira e os planos que já tinha feito. Aposte na sensualidade para reatar com um ex-amor, se ainda não superou o fim. Cor: vinho.

Leão (22/07 a 22/08)

Nesta quarta, evite atividades que exigem isolamento. Você vai se sentir melhor e produzir mais se estiver em contato com outras pessoas. Aproveite para fazer contatos novos no trabalho. Aposte no romantismo para agitar a vida amorosa! Cor: amarelo.

Virgem (23/08 a 22/09)

Com energia, você vai dar conta de qualquer serviço e pode faturar mais. Bom momento para reapresentar um projeto no trabalho. A saúde também precisa de atenção. Há chance de encarar uma pessoa próxima ou do dia a dia com novos olhos. Cor: branco.

Libra (23/09 a 22/10)

Você vai se sair bem ao lidar com as pessoas, especialmente se explorar seu carisma. Também terá facilidade para se comunicar com os mais jovens. Além de receber muita atenção, você não terá dificuldade para se aproximar de quem deseja. Cor: azul-turquesa.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A vida familiar está em evidência e pode absorver sua atenção. Aproveite para resolver pendências e colocar as coisas em ordem na sua casa. O sonho da casa própria conta com a bênção das estrelas. Programa caseiro com quem ama vai cair bem. Cor: cinza.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Deslocamentos ou viagens rápidas devem correr bem. Você estará mais falante e terá facilidade para compartilhar suas ideias e convencer as pessoas. Coloque a conversa em dia. A paquera fica movimentada e pode até iniciar um namoro. Cor: amarelo.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Bom dia para adquirir algo para o lar ou até alimentar o sonho da casa própria. Você pode recuperar algo de valor se agir nos bastidores. O astral é favorável para lutar por um posto melhor no trabalho. Talvez não se interesse por um caso passageiro. Cor: azul.

Aquário (21/01 a 19/02)

Vale a pena investir no diálogo para conseguir o que deseja. O astral é favorável para quem pensa em fazer um curso ou tem planos para viajar. Boa fase para correr atrás de um sonho. Aproveite para agitar o romance e preparar uma surpresa. Cor: gelo.

Peixes (20/02 A 20/03)

Hoje, você vai aumentar suas chances de sucesso se não compartilhar suas ideias. É um bom momento para pensar em algumas mudanças na carreira ou na vida pessoal. A paixão promete momentos intensos se der espaço para as suas fantasias. Cor: preto.

Fonte: João Bidu