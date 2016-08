Governo vai injetar R$ 87,6 milhões em sistema prisional de MS

No início do mês, a administração do Estado já havia realizado outro remanejamento de crédito para cobrir o déficit de suas pastas. Na época, foi concedido crédito suplementar total de R$ 469.159.251,00, para beneficiar as secretarias de Saúde, Educação, Segurança e principalmente, a Ageprev (Agência de Previdência de Mato Grosso do Sul)

15:24 | 25 agosto 2016

O governo do Estado de Mato Grosso do Sul prolongou a dívida com a União ao remanejar R$ 92,6 milhões para aplicar em outras áreas.

Deste montante, só a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) receberá R$ 87,6 milhões.

A responsável pela maior fatia do suplemento, a Agepen, tem o orçamento mensal de R$ 22 milhões, e segundo Ailton Stropa, diretor-presidente da agência, o valor acrescido (os R$ 87,6 milhões) será utilizado para manutenção e custeio das unidades prisionais. O restante do crédito suplementar (de R$ 5 milhões) serão enviados à Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda) e para o Funter (Fundo de Regularização de Terras).

Orçamento anual de Mato Grosso do Sul e o prolongamento da dívida

O orçamento de Mato Grosso do Sul para este ano ficou em torno dos R$ 13 bilhões. Mas com o alongamento das dívidas dos Estados, que passou para 20 anos, aprovado pela União em junho, Mato Grosso do Sul garantiu a suspensão do pagamento das parcelas mensais de R$ 107, 8 milhões até o final de 2016.

No início do mês, a administração do Estado já havia realizado outro remanejamento de crédito para cobrir o déficit de suas pastas. Na época, foi concedido crédito suplementar total de R$ 469.159.251,00, para beneficiar as secretarias de Saúde, Educação, Segurança e principalmente, a Ageprev (Agência de Previdência de Mato Grosso do Sul).

Fonte: Campograndenews