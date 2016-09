14:54 | 30 setembro 2016

Foram localizados os documentos abaixo durante eventos realizados nas dependências do Sindicato Rural.

Luiza Fernanda Silva – Certidão de Nascimento

Cleide Martines Gonçalves – RG

Aparecida Cavallete -RG

Vitor Rafael Pereira Rosa – RG

Leonardo Henrique Prudencio Ferreira – RG

José Carlos da Silva – Cartão Cidadão

Danielle Cristina Fernandes – CPF

Willian Morais de Oliveira – CPF

Arlan Luiz da Silva – CPF

Samantha Sthefanie Flauzino Santos da Silva – CPF e Cartão Cidadão

Os documentos acima podem ser retirados no escritório do Sindicato Rural de Segunda a Sexta no período comercial com Luciana ou Lucicléia.