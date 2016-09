Facebook cria ‘chuva de corações’ em posts no Dia Internacional da Paz

15:48 | 21 setembro 2016

Nesta quarta-feira (21) comemora-se o Dia Internacional da Paz, declarado pela ONU em 30 de novembro de 1981. Para celebrar, o Facebook resolveu criar uma “chuva de corações” em posts “amados”. A rede social liberou uma mudança em um dos botões da opção “curtir”. Quando o usuário clica na reação “Amei” acontece uma explosão de corações na tela do PC ou do celular, Android ou iPhone (iOS). A alteração só estará disponível neste 21 de setembro.

Para ver a chuva de corações no celular, basta curtir e amar um post usando o aplicativo ou o navegador.

Além disso, a rede social também pede para que as pessoas compartilhem a mensagem: “A paz começa com o amor. Assim, agradecemos por você espalhar um pouco de amor no Dia Internacional da Paz”. Também haverá uma saudação no topo do Feed de Notícias encorajando o usuário a expressar o sentimento.

Fonte: Techtudo