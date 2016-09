Empresariado jovem em Chapadão do Sul: tempo e oportunidades certas

A intenção da matéria é mostrar o lado otimista desse ano de crise, encarado por muitos como o ano do empreendedorismo e da oportunidade de se tornar patrão. Além disso, a matéria buscou oferecer um espaço de maior visibilidade à classe empresarial jovem de Chapadão do Sul, uma vez que dessa classe costuma vir soluções criativas responsáveis por beneficiar a sociedade como um todo, bem como alavancar a economia do município.

8:30 | 6 setembro 2016

Júnior Fernando Lopes de Morais, 23 anos, sul chapadense de berço, é Técnico em prótese dentária e um jovem que soube esperar o tempo e as oportunidades certas para acumular experiência nacional e internacional em sua área de atuação.

Fernando Morais, como é mais conhecido, é proprietário do Laboratório Morais prótese dentária, há mais de dois anos e meio aberto em Chapadão do Sul. Antes disso, todavia, o empresário precisou trabalhar dos 13 aos 17 anos como funcionário daquele que viria a ser seu mentor na profissão.

Passados estes quatro anos de teoria e intensa prática, Fernando decidiu ir para Bauru, São Paulo, cidade conhecida como um dos polos mundiais de odontologia, e por lá aproveitou para estender adiante seus

conhecimentos adquiridos como protético, tanto que, além de em pouco tempo conseguir trabalho em um laboratório (e ser requisitado por outros), atuou também como instrutor e organizador de cursos de técnico em prótese dentária.

Além disso, no ano passado Fernando foi convidado para ir ao Chile ministrar um curso aos protéticos de lá, e ficou durante sete dias na cidade de Concepcion.

Hoje, seu laboratório além de prestar serviços à cidade, atende também Costa Rica e Chapadão do Céu em parceria com as clinicas de odontologia, “devolvendo para muita gente aquele que é o símbolo da felicidade, o sorriso”.

Com respeito à crise, Fernando comenta que apesar de trabalhar com uma questão de saúde necessária, há materiais custando hoje o dobro do que custavam tempos atrás e, obviamente, o reajuste de seus serviços não consegue acompanhar a alta dos preços.

Ao jovem interessado em empreender em Chapadão do Sul, Fernando fala que antes de qualquer coisa é preciso conhecer a respeito do pretendido campo de atuação profissional: “pesquisar, ler sobre, entender como realmente funciona, sabendo que a cidade mantém alto nível de exigência”, comenta o empresário que reconhece a postura inovadora do jovem empreendedor de hoje.

Fonte: Jovemsulnews (Vitor B. Januario)