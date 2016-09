Empresariado Jovem em Chapadão do Sul: iniciativa e inovação em meio à crise

A intenção da matéria é mostrar o lado otimista desse ano de crise, encarado por muitos como o ano do empreendedorismo e da oportunidade de se tornar patrão. Além disso, a matéria buscou oferecer um espaço de maior visibilidade à classe empresarial jovem de Chapadão do Sul, uma vez que dessa classe costuma vir soluções criativas responsáveis por beneficiar a sociedade como um todo, bem como alavancar a economia do município.

13:50 | 5 setembro 2016

Josuel da Silva Umbelino Fernandes, 28 anos, mais conhecido como Josuel Fernandes, além de músico, compositor, esposo e pai de família, é um jovem empreendedor de Chapadão do Sul que aposta na dedicação e no diferencial em seu negócio. Josuel atualmente trabalha como cabeleireiro e varejista, muito embora já tenha trabalhado também em mercados e como pecista na cidade. O empresário conta que a decisão por iniciar neste ramo surgiu da união do trabalho da esposa (com moda) e do seu (com visual masculino em geral). “Um salão onde você pode cortar o cabelo, fazer a barba, a sobrancelha, ou mesmo comprar roupas e calçados, além de relaxar tomando uma bebida na companhia dos amigos, isso é novidade em Chapadão do Sul, bem como a minha melhor opção em meio à crise: integrar uma espécie de bar, loja e cabeleireiro num só lugar”, complementa Josuel. Perguntado sobre qual seria sua dica para os jovens empreendedores que ainda estão com dúvida ou medo de arriscar em um negócio próprio, Josuel orienta que estes sejam decididos, deixem de lado a dúvida, e invistam no que realmente gostam. Após aberto o negócio, Josuel fala em dedicação e paciência para que os resultados venham. E acrescenta que acredita na capacidade de Chapadão do Sul para receber muita coisa boa e nova, basta que haja iniciativa e que se encontre apoio. Fonte: Jovemsulnews (Vitor B. Januario)