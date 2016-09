Empresariado jovem em Chapadão do Sul: empreendedorismo contemporâneo

Empresariado jovem em Chapadão do Sul: empreendedorismo contemporâneo

A intenção da matéria é mostrar o lado otimista desse ano de crise, encarado por muitos como o ano do empreendedorismo e da oportunidade de se tornar patrão. Além disso, a matéria buscou oferecer um espaço de maior visibilidade à classe empresarial jovem de Chapadão do Sul, uma vez que dessa classe costuma vir soluções criativas responsáveis por beneficiar a sociedade como um todo, bem como alavancar a economia do município

8:30 | 7 setembro 2016

Aritana Rodrigues Martins, 25 anos, é professora de inglês e uma jovem empresária que não apenas soma amplo currículo em sua área de atuação, como também transborda o espírito empreendedor do jovem contemporâneo. É que há cinco anos Aritana vem prestando excelente trabalho no ensino de língua inglesa em Chapadão do Sul, e há quase três anos está com sua própria escola em pleno funcionamento. Antes disso, todavia, ministrou aulas em escolas particulares da cidade, bem como já utilizou o espaço da própria casa para dar aulas. E foi ao lado do esposo, Gean Schwengber, 26 anos, que abriu a empresa em uma pequena sala, sendo ela, na época, a única professora, e seu esposo o responsável pela parte administrativa. Ademais, a jovem visionária é formada em Gastronomia pela PUC do Paraná, conhece 24 países, já morou e trabalhou no exterior, tem certificação nacional e internacional, e atualmente cursa Pedagogia, sendo, portanto, referência para o jovem empreendedor indeciso quanto ao caminho a seguir ou amedrontado pelo alarmante ano de crise. Otimista em relação às oportunidades que Chapadão do Sul oferece, no sentido de que ainda há muita coisa a ser implantada na cidade, Aritana ressalta que antes de tudo é preciso investir em si mesmo, se capacitar profissionalmente, pois isso intermediará o acesso ao que há de mais atual no mundo de hoje. Além disso, evitar idealizar algo grande por princípio, ou seja, ao pensar em abrir um negócio, não fantasiá-lo além das reais condições do empreendedor e das reais necessidades de seu público alvo, complementa a empresária. Por fim, Aritana deixa as dicas: “é preciso ser persistente, trabalhar bastante, ter garra, acreditar no que faz, além de ser otimista e também ser um bom vendedor da sua própria imagem e de seu produto ou serviço”. Fonte: Jovemsulnews (Vitor B. Januario)