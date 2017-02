Dia amanhece amenas e previsão é sol com muitas nuvens

7:42 | 14 fevereiro 2017

Acompanhe o clima da região em tempo real através das estações climatológicas da AMPASUL:

Torre de Baús, Costa Rica: https://goo.gl/ICBmq1

Torre de Chapadão do Sul: https://goo.gl/uQpjrF

Tempo chuvoso no centro-oeste de MT. No leste de MT e no oeste e norte do MS o sol até aparece, mas também chove a qualquer hora do dia. As outras áreas têm sol e as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde de forma isolada e passageira.

O dia amanheceu amenas em Chapadão do Sul, a previsão para hoje é de um dia de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade relativa do ar deve variar entre: 47% e 88%. A mínima será de 19ºC e a máxima pode chegar aos 30%.

Nas últimas 24 horas choveu 3 mm registrados pelo escritório da jovemsulnews, a previsão para hoje é que venha chover 10 mm.

Estamos na lua cheia.

Estação verão.

Fonte: Climatempo

Jovemsulnews/Evelyn Vital