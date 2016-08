Confira a previsão do tempo para esse sábado

O sol e o ar seco predominam sobre o Centro-Oeste. Em GO, no DF e no centro-leste e sul do MS faz calor e a umidade do ar fica baixa. No MT e no oeste e norte do MS, faz sol entre nuvens e há previsão de chuva isolada a partir da tarde.Em Chapadão do Sul, a previsão para esse sábado é de sol com algumas nuvens. Não chove. A temperatura varia entre 18º e 33º, e a umidade relativa do ar fica entre 33% e 69%.