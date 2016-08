Chapadão do Sul recebe curso de recuperação de áreas degradadas

11:41 | 29 agosto 2016

Estão abertas as inscrições para o curso Recuperação de Áreas Degradadas, que será realizado nos dias 2 e 3 de setembro, na Inspetoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), em Chapadão do Sul. O treinamento é promovido pelo Instituto de Engenharia de MS (IEMS), com início na sexta-feira, às 18h (horário de MS), prosseguindo no sábado, durante todo o dia.

Na condução do curso está o engenheiro agrônomo Eduardo Bartat Parfitt. Além de pedagogo, Eduardo é mestre em Irrigação e Drenagem pela Esalq (SP) e possui extensa experiência em projetos, consultoria e execução nas áreas de recursos energéticos, planejamento ambiental de agroindústrias, de recursos hídricos, irrigação e drenagem, conservação de solos, controle de erosão hídrica, manejo de bacias hidrográficas e projetos de recuperação de águas degradadas.

O conteúdo programático do curso contempla uma introdução ao tema, passando por problemáticas e alertas. Em seguida, Eduardo aborda a teoria e o desenvolvimento de projetos de drenagem para águas subterrâneas e controle de lençol freático. O encerramento do curso será feito com a aplicação de exercícios.

O investimento é de R$ 380, sendo que estudantes e associados do IEMS têm desconto de 50% por cento. As vagas para estudantes são limitadas. Podem inscrever-se profissionais, estudantes, produtores rurais e demais interessados no site do IEMS:www.iemsonline.com.br. As aulas serão aplicadas na sede da Inspetoria do Crea-MS, apoiador do curso, em Chapadão do Sul, na rua Treze, 783, Centro. Mais informações pelo telefone 67 3026 6311 (a partir das 13h30) ou no 67 3562 2940.