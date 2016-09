Believe traz diversos modelos de acessórios para você arrasar

Pensando em você, a Believe trouxe diversos modelos de acessórios para você arrasar nessa estação que se aproxima

17:59 | 8 setembro 2016

A primavera está chegando e com ela alegria, flores e muitas tendências!!

Os maxi colares e brincos vão continuar marcando presença nesta primavera/verão 2016. Com a bijuteria maxi você consegue facilmente mudar a cara daquele look mais simples.

Para as mulheres mais delicadas, acessórios minimalistas como colares de uma, duas ou três camadas também vão ser uma das referências nesta temporada.

Pensando em você, a Believe trouxe diversos modelos de acessórios para você arrasar nessa estação que se aproxima.

Dê aquele up no seu look e arranque muitos olhares com acessórios Believe!

Confira AQUI na nossa galeria de fotos o que preparamos com muito carinho!

A Loja Believe localiza-se na Avenida Onze, nº 80, sala 06, no centro ao lado do Sicredi, e está aberta de segunda à sexta-feira, de 9 às 12h e 14 às 19h, e aos sábados, de 9 às 15h (oficial).

Informe publicitário

Jovemsulnews