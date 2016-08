Após bloqueio, Polícia Rodoviária revela impressionante número de acidentes e mortes na MS-306

Segundo a PRME, do começo do ano até agora, já foram registrados 41 acidente e 11 mortes na via estadual, isso apenas no trecho que liga Cassilândia à Uems e ao município de Chapadão do Sul

16:15 | 31 agosto 2016

Por motivos do bloqueio feito na MS-306 e na BR-158 no dia de ontem, a Polícia Militar Rodoviária Estadual (PRME) revelou o impressionante número de acidentes e mortes que ocorreram na MS-306, e isso apenas no trecho que liga Cassilândia à Uems e ao município de Chapadão do Sul. Segundo a PRME, do começo do ano até agora, já foram registrados 41 acidente e 11 mortes na via estadual.

Cerca de 200 manifestantes representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) sessão Cassilândia, da Associação Comercial da cidade e do Sindicato Rural, bem como os estudantes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), realizaram o bloqueio das respectivas estradas no intuito de reivindicar melhorias, dentre elas a instalação de placas de sinalização, a construção de acostamentos, a implantação de redutores de velocidade e os tapa-buracos.

A rodovia, importante meio de transporte de produtos agrícolas e industriais, diante da real situação e da consequente mobilização da população, aguarda as devidas providências do estado.

