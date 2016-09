Vem aí Miss Teen Mato Grosso do Sul

Ainda há cinco vagas para as meninas interessadas

16:35 | 20 setembro 2016

No dia 24 de Setembro, na Empório Sertanejo, a partir das 19:00, Chapadão do Sul recebe o Miss Teen Mato Grosso do Sul.

O evento de moda, organizado por Matheus Cruz e Jean Hipólito, tem como objetivo coroar a beleza teen sul mato-grossense. Podem participar meninas dos 13 aos 17 anos com autorização dos pais ou responsáveis registrada em cartório. Ainda há cinco vagas abertas.

Chapadão do Sul receberá 30 meninas do estado que irão disputar uma vaga para o Miss Teen Brasil, que acontecerá este ano em Fortaleza.

As participantes passarão por três dias de confinamento para avaliação prévia dos jurados e, no dia do evento, haverá três desfiles: traje de banho, traje fashion e traje de gala. Após o desfile, o DJ Roberto Verão comandará a festa.

“Chegou a hora de sua beleza ser coroada”. Não perca essa chance!

Para mais informações solicite o regulamento pelo contato (67) 99838-2889 ou no e-mail missteenmatogrossodosul@gmail.com

Convites antecipados a R$ 25,00 homens e R$ 20 mulheres.

Fonte: Jovemsulnews (Vitor B. Januario)