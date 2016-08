Colégio Atenas convida a todos para o evento Feras do Conhecimento

14:00 | 26 agosto 2016

O Colégio Atenas de Chapadão do Sul, localizado na Av. Oito, nº 449, convida a todos para participarem do evento Feras do Conhecimento.

Este será realizado no dia 30 de agosto, às 17:30, na quadra de esportes do colégio.

O evento que envolve alunos e professores do 6º ano ao 2º ano do ensino médio, sob orientação das coordenadoras Angela Damke e Elisete Obara, será cheio de surpresas e encantamento!

Fonte: Jovemsulnews