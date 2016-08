Rodada do Estadual Sub-17 é repleta de gols e define classificados

9:11 | 29 agosto 2016

Catorze jogos agitaram a 3ª rodada do Campeonato Estadual Sub-17 neste final de semana.

A bola balançou a rede 45 vezes com uma média superior a 3 gols por partida e definiu 10 equipes classificadas para a próxima fase.

Sesi e Ubiratan não entraram em campo e foram beneficiados pelos resultados para garantirem a classificação.

Antes do início da rodada, tivemos na última quinta-feira (25), a nova partida entre Ubiratan x Juventude válido pela 2ª rodada que havia sido interrompida pela chuva e o leão da fronteira venceu por 3 a 0.

Pela 3ª rodada, destaque para o atual bicampeão Seduc que em Corumbá bateu o São José de Ladário por 3 a 1.

Outro destaque da rodada foram as goleadas. O Porto Murtinho mandou 9 a 0 para cima do Antonio João. Já o Sete de Setembro estreou bem e fez 6 a 0 no Juventude.

O Pontaporanense mandou 4 a 0 pra cima do Franco Rezende de Maracaju. Em Três Lagoas, o Santo André venceu o clássico contra o Comercial por 3 a 0.

A 4ª rodada acontece no próximo final de semana e definirá os 10 classificados que faltam para a 2ª fase. Confira todos os resultados da 3ª rodada.

Grupo A: São José 1×3 Seduc* e Corumbaense 0x2 Mirandense

Grupo B: Antonio João 0x2 Porto Murtinho e *Nioaque 2×0 Bonitto

Grupo C: *Campo Grande 0x2 Conquista*

Grupo D: *Vitória 1×0 Moreninhas

Grupo E: Comercial 1×1 Esquerdinha

Grupo F: Camapuã 1×2 Coxim*

Grupo G: Maracajú 1×2 Águia Negra* e Pontaporanense 4×0 Franco Rezende

Grupo H: Novo Horizonte 0x3 Cena

Grupo I: Juventude 0x6 Sete Sete Setembro*

Grupo J: Comercial-TL 0x3 Santo André e Serc 1×0 Paranaíba

*Sesi e Ubiratan também estão classificados

*Classificados

Thiago Lopes de Faria – Cronista Esportivo