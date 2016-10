Natação conquista cinco medalhas para Chapadão do Sul nos Jogos da Juventude de MS

16:04 | 4 outubro 2016

A equipe de natação do Centro Aquático Municipal de Chapadão do Sul, acompanhada pelas professoras Alessandra Schweter e Andrieli Pereira, viajou para Campo Grande para a abertura da etapa individual dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul. Cerca de 38 nadadores de seis municípios participaram da competição. Atletas de Chapadão do Sul conquistaram cinco medalhas de bronze e o Troféu de 3º lugar geral com a equipe masculina.

Resultados

4 Medalhas de bronze no Revezamento 4X50m Medley com: Gabriel Viana, Matheus Eduardo, Bruno Rotini e João Pedro Oliveira.

1 medalha de bronze no 100m Peito com: Bruno Rotini

A etapa individual dos Jojums continua no próximo fim de semana, na Capital, com as disputas no atletismo, ciclismo, judô, luta olímpica, ginástica rítmica, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.

Fonte : Assessoria de Comunicação