Ranking Folha destaca qualificação dos professores da Unigran Capital

10:37 | 29 setembro 2016

Cursos estão entre os que têm os maiores índices de mestres e doutores, segundo a Folha de S.Paulo. Laboratórios estruturados e aulas práticas com foco no mercado de trabalho também são os diferenciais que colocam a faculdade entre as melhores de MS.

Os cursos da Unigran Capital estão entre os melhores do Estado no quesito qualificação de professores, segundo o Ranking Universitário da Folha de São Paulo 2016 (RUF). Os destaques foram os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Psicologia, EducaçãoFísica e Enfermagem, que têm os melhores quadros de docentes mestres e doutores, conforme a publicação que avaliou instituições de ensino superior (IES) de todo o País.

O curso de Administração ficou em 1º lugar entre as IES privadas de Campo Grande e foi 2º melhor do Estado nessa categoria. Ciências Contábeis ficou em 1º colocação com melhor quadro de docentes e professores entre as IES públicas e privadas de Mato Grosso do Sul. Psicologia ficou em 2º lugar nesse quesito entre as particulares em Campo Grande. Já Enfermagem ficou em 5º no Estado, também entre as instituições privadas, e em 3º nessa categoria em Campo Grande.

Para o professor de Educação Física, Rodrigo Terra, a qualidade de uma instituição de ensino deve ser medida sob vários aspectos, e um deles, senão o principal, é a qualificação de seus professores.

“Quanto mais qualificados, maior a capacidade de construir e disseminar conhecimento. E na Unigran Capital eu me senti super valorizado pelo fato de eu ter o doutorado. Quem ganha com isso é o aluno”, afirmou o professor, doutor em Ciências do Exercício e do Esporte.

O curso de Educação Física, em que Rodrigo leciona, ficou em 3º colocação entre as IES privadas do Estado – a Unigran Dourados ficou em 2º lugar.

Para a professora Maysa Brum, doutora em Educação, “além de valorizar a formação dos professores, a Unigran Capital apoia e incentiva o professor para que ele se qualifique cada vez mais”.

A doutora Sandra Armôa, coordenadora do curso de Psicologia, disse que a escolha dos professores é criteriosa. “Procuramos professores preparados, que tenham domínio das demandas que emergem na atualidade e sejam altamente qualificados”.

Mercado de trabalho

Para o diretor da Unigran Capital, Dr. Djanires Neto, além de ter professores altamente qualificados, os diferenciais da instituição são o foco no empreendedorismo e na prática profissional, além de manter laboratórios e biblioteca bem estruturados. Ele leciona no curso de Administração.

“Os alunos formados na Unigran Capital são reconhecidos no mercado de trabalho pela excelência profissional e se destacam em concursos. Isso é reflexo do esforço que temos de sempre visar a excelência”, disse.

A esteticista e professora Vanessa Silva, formada na Unigran, é um exemplo. “A Unigran foi um divisor de águas na minha vida. É uma faculdade maravilhosa com professores qualificados, que respeita o aluno e busca sempre o melhor”, disse. “Sou esteticista em um dos maiores salões da cidade, dou aula a noite e agora faço pós em Estética Facial, Visagismo e Maquiagem na Unigran.”

A graduação na Unigran também mudou a vida de André Rodrigues, formado em Radiologia. “A estrutura do curso e os professores são muito bons. Eu era assistente administrativo e, depois de me formar, fui promovido a chefia do raio-X.”

A faculdade foi reconhecida no ano passado pelo Ministério da Educação (MEC) como a melhor instituição de Ensino Superior de Campo Grande. Recebeu nota 4, em uma escala de 1 a 5, com nota contínua 3,049, superior às demais instituições da Capital.

Convênio com a UEMS e estrutura dos laboratórios

Para a professora Maysa, outro destaque na faculdade é a estrutura dos laboratórios, em especial o de informática. “Os laboratórios de informática, por exemplo, tem bons computadores, rápidos e com conexão à internet para uso dos alunos e professores”.

A estrutura dos laboratórios foi decisiva para que a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) escolhesse a Unigran Capital para sediar as aulas de Medicina, conforme a coordenadora do curso na UEMS, Profª Dra. Tânia G. Biberg-Salum. “Os laboratórios da Unigran Capital são extremamente bem organizados e estão muito bem supridos em termos de simuladores e de peças”, disse Tânia.

Para o curso de Educação Física, este ano a Unigran investiu na reforma e ampliação da academia, que ganhou novos aparelhos e do ginásio de esportes, que foi equipado com sistema de ar condicionado.

Serviço

Por Maria Matheus