Peça teatral “Qual vai ser?” será exibida em Chapadão do Sul

15:10 | 20 outubro 2016

O teatro está começando cada vez mais a fazer parte da programação cultural de Chapadão do Sul. No final de setembro a cidade recebeu o espetáculo “Quem matou o morto?” da Cia Theastai (Dourados), e agora será exigida a Peça teatral “Qual vai ser?”, em uma parceria entre a Secretaria de Cultura e Esporte e o Sicredi, além do Ministério da Cultura.

A encenação aborda educação financeira, planejamento familiar e futuro profissional de forma humorada e contemporânea, misturando as linguagens de comédia e stand-up!

Direcionada ao público jovem-estudante, a peça é um projeto cultural da Fundação Sicredi com apoio do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet. A apresentação narra a trajetória de Daniel, um adolescente que ao terminar a escola tem que decidir entre assumir o pequeno armazém da família ou ir para a universidade. Ao mesmo tempo, o jovem precisa lidar com Tuca, sua irmã viciada em compras, que está endividando a família.

A produção, além de abordar as dificuldades enfrentadas pelos jovens em relação ao futuro profissional, trata também dos cuidados necessários com as finanças, a importância de um bom planejamento financeiro e destaca o trabalho realizado em cooperação.

A peça “Qual vai ser?” é produzida pela Liga Produção Cultural, com trilha sonora de Renato Mendonça, texto de Dedé Ribeiro e direção de Daniel Colin.

A apresentação será no próximo dia 24, no Ginásio Municipal de Esportes Carlos Archilha, a partir das 19:30. Não perca.

Fonte: Chapadaodosul.ms.gov.br