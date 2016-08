MS é o 3° do país na geração de vagas com ajuda da agropecuária em julho

A Agropecuária foi a grande responsável pelo bom desempenho estadual, já que sozinha, gerou 935 novos postos de trabalho. A Construção Civil também se destaca com 345 contratações

14:22 | 26 agosto 2016

Mato Grosso do Sul apresentou saldo de 652 vagas na geração de empregos em julho, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O Estado é o 3° que mais gerou empregos no País, com 18.632 admitidos, contra 17.980 demitidos no período, variação de 0,13%.

O Mato Grosso foi o primeiro colocado na geração de empregos, com 2.016 vagas geradas e o Acre vem em seguida, com saldo de 765 novos empregos no período.

A Agropecuária foi a grande responsável pelo bom desempenho estadual, já que sozinha, gerou 935 novos postos de trabalho. A Construção Civil também se destaca com 345 contratações.

Em contrapartida, o setor de Serviços fechou 542 vagas e a Indústria de Transformação outras 216. O Comércio continua em baixa e em julho, se desfez de 76 trabalhadores.

Os cinco municípios com melhor desempenho na geração de empregos foram: Três Lagoas, com 315 novas vagas; Rio Brilhante, com 70 empregos gerados; Naviraí, contabilizando 57 novas oportunidades; Sidrolândia, com 55 vagas e Aquidauana, que gerou 46 novos empregos.

Em 2015, o mesmo período apresentou resultado negativo, com saldo de menos 2.068 empregos em Mato Grosso do Sul.

Avaliação nacional – A análise geral do país foi negativa, segundo o Caged. No período, foram perdidos 94.724 empregos celetistas, equivalentes à retração de 0,24% no estoque de assalariados com carteira assinada do mês anterior. O setor que mais registrou demissões no País foi a Extração Mineral, com menos 1.181 vagas e variação negativa de -0,58%.

Fonte: Campograndenews