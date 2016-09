Domingo especial Super Aurora

10:50 | 11 setembro 2016

Confira abaixo as promoções do Super Aurora, O Supermercado da Família e das Grandes Promoções, de Chapadão do Sul, para este domingo, 11 de setembro.

Cerveja Brahma Lata 269ml………R$1,69

Carne Bovina Ponta De Peito Kg………R$14,99

Frango Congelado Aurora Kg…………R$5,99

Carne Bovina Coxão Mole Kg………R$19,99

Carne Bovina Capa De Contra Filé Kg…………R$15,69

Linguiça Toscana Sordi Kg……………R$10,99

Carvão 3 Irmãos 5kg……………R$11,99

Carne Bovina Costela Kg…………………R$8,99

Cerveja Proibida Lata 269ml……………R$1,49

Óleo De Soja Soya 900ml………………R$3,29

Leite Uht Leitbom Tp 1l……………R$3,79

Ofertas válidas para este domingo, 11 de setembro, ou enquanto durarem os estoques

Super Aurora, o Supermercado da Família e das Grandes Promoções.

Informe publicitário.

Fonte: Jovemsulnews (Norbertino Angeli)