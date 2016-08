Cultura, criatividade, inovação e empreendedorismo: conheça as feiras alternativas

As feiras são uma rica oportunidade para o empreendedor divulgar seu trabalho em um formato considerado inovador

15:12 | 26 agosto 2016

As feiras alternativas, diferentes das tradicionais por disporem espaço para brechós, artesanato, gastronomia, decoração, livros e antiguidades, arte e cultura etc, acontecem em muitas cidades do país, como é o caso de Campo Grande, que semanalmente recebe feirantes inovadores, os quais, inclusive, contribuem pra a geração de emprego e renda.

As feiras ocorrem em diversos pontos da Capital, e até mesmo em locais esquecidos pelos campo-grandenses, o que contribui para o desenvolvimento da cidade, além de ser uma rica oportunidade para o empreendedor divulgar seu trabalho em um formato considerado inovador.

A iniciativa é uma forma de “amadurecer a experiência de mercado com baixo investimento e pouca burocracia. A informalidade fora do padrão das vitrines seria um dos principais elementos que explique o crescimento deste modelo de economia”, comentou Ed Wassouf, que trabalha com feira vegana, ao Campo Grande News.

O espaço para a produção de bens e serviços, resultado deste modelo de feira, não se restringe às capitais do país como Campo Grande, podendo ser implementadas em qualquer cidade, basta que haja iniciativa e espírito empreendedor, pois público consumidor (e apreciador) com certeza não irá faltar.

Fonte: Jovemsulnews (Vitor B. Januario, com informações de Campograndenews)