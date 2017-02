Confira o calendário de saques das contas inativas do FGTS

9:19 | 14 fevereiro 2017

Uma prévia do calendário com a previsão de saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Trabalhador Segurado (FGTS) foi divulgado nesta segunda-feira (13/2). O dinheiro será liberado a partir de março e seguirá uma sequência de acordo com a data de nascimento dos contribuintes.

No total, são mais de 10,1 milhões de trabalhadores que possuem saldo em contas inativas do fundo. A partir de amanhã (14/2), será divulgado oficialmente o calendário, mas, de acordo com informações da Caixa Econômica Federal, a divisão para a retirada do dinheiro se dará da seguinte forma:

Março: nascidos em janeiro e fevereiro

Abril: nascidos em março, abril e maio

Maio: nascidos em junho, julho e agosto

Junho: nascidos em setembro, outubro e novembro

Julho: nascidos em dezembro

Existe, atualmente, 18,6 milhões de contas inativas há mais de um ano, com saldo total de R$ 41 bilhões. A estimativa do governo é que 70% das pessoas com direito ao saque procurem a Caixa para ter acesso aos saldos das contas. Para os defensores da ideia, os saques não vão causar impacto significativo no saldo do FGTS, que é da ordem de R$ 380 bilhões.

Fonte : Cassilândia News

Jovemsulnews (Herik Viana)