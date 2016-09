Chapadão do Sul adere à greve de bancários. Quatro agências estão fechadas

9:40 | 8 setembro 2016

A partir dessa terça-feira (05) bancários de todo território nacional entraram em greve por tempo indeterminado até que sejam atendidas suas reivindicações.

Em Chapadão do Sul – MS, nessa quinta-feira (08) as agência já adesivaram suas portas e suspenderam os atendimentos aos clientes, porém garantem que os caixas eletrônicos funcionaram de forma normal.

Os quatro bancos que aderiram à greve foram Banco do Brasil, Banco Bradesco, Caixa Econômica e Banco HSBC.

De acordo com os bancários, foi entregue uma pauta com as reivindicações no dia 9 de agosto e, após cinco rodadas de negociação com a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos), não houve acordo. A categoria reivindica reajuste salarial de 14,78%, enquanto os patrões propõem 6,5%.

O primeiro dia de greve paralisou pelo menos 31% dos total de agências do país, segundo dados do Banco Central.

JovemSulNews (Evelyn Vital)