COMPRE seu imóvel COMERCIAL e RESIDENCIAL em AVENIDA !!!

17:58 | 14 setembro 2016

* Realize seus SONHOS!!!

” Já pensou, em adquirir sua CASA NOVA, lhe proporcionar CONFORTO e segurança! MONTAR seu próprio

COMÉRCIO obter TEMPO e LAZER para VOCÊ e FAMÍLIA! ”

* VEJA suas CARACTERÍSTICAS:

Localizado na AVENIDA Rio Grande do Sul, B. Flamboyant na cidade de CHAPADÃO DO SUL – Ms.

Portão Eletrônico, Cerca Elétrica, garagem, sala, cozinha, 3 quartos

sendo uma Suíte, dois banheiros,

área na parte traz do imóvel, com

área de serviço “tipo edícula” com churrasceira! Amplo espaço quintal gramado para seu lazer! Cobertura da laje com vigas metálicas com telhas metálicas fixadas.

* DOCUMENTAÇÃO em DIAS !

* AVERBADA para FINANCIAR!

* IPTU em DIAS !

* PARA NEGOCIAÇÃO *

* Lote COMERCIAL em uma BOA área da cidade, em AVENIDA como também em outras cidades desde que, o VALOR seja inferior ao imóvel recebendo o restante em dinheiro!!!

* HILLUX, S10, FRONTIER, F4000, AMAROCK, F1000, todas DIESEL 4X4 apartir do ano de : 2010 em diante !

* SAVEIRO, STRADA todas FLEX, apartir do ano de: 2014 em diante!

* AVALIAÇÕES:

* Mecânica confiável!

* Preço avaliados Tabela FIPE!

* OBSERVAÇÃO *

” O imóvel tem em média de 5 anos de construção, requerendo, alguma manutenção. Em caso de Negócio

ENTREGO a casa da mesma forma que ESTÁ nas FOTOS , NOVA !!! ”

” ATENÇÃO : AS PROCURAS SÃO MUITAS! Não seguramos NEGÓCIO nenhum sem LANCES com registro em CARTÓRIO. Chegou na FRENTE

LEVOU ! “

————————————–

Falar com: Vânia C F V

67 98164 8018 -Tim

67 99858 9748 -Vivo

Creci 8585 – MS.